Almanya'da yine cami kundaklama girişimi

Almanya'nın Dortmund kentinde, İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) teşkilatına bağlı Anadolu Camisi'nde dün gece çıkan yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 22.00 sularında başlayan yangının çevredeki insanlar tarafından fark edilmesi üzerine itfaiyeye haber verildiği ve yangına hemen müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin büyük bir facianın önüne geçtiği vurgulanarak, yangının hızla kontrol altına alındığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

Ancak, yangın sonucunda camide hasar meydana geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, olaydan sonra 23 yaşındaki bir kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.