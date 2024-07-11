Almanya’da yollar göle döndü

Hessen eyaletinde, Diezenbach kentinde başlayan şiddetli yağışlar sonucunda alt geçitler su basarak geçici olarak kapatıldı. Hanau kentinde ve Main-Kinzig Bölgesi'nde ise yağmur suları nedeniyle birçok cadde su altında kaldı, rögarlar taştı ve birçok ağaç devrildi.

Bavyera eyaletinin Aschaffenburg kentinde de şiddetli yağışlar sonucu sokaklar ve binaların bodrum katları su altında kaldı.

Almanya'nın doğusunda yer alan Saksonya eyaletinin Görtlitz ve Bautzen bölgelerinde de yağışlar nedeniyle yolların ve binaların bodrum katlarının su altında kaldığı bildirildi. Bautzen'de bir tren, raylara devrilen ağaçlara çarptı.

Başkent Berlin'de ise Merkez ve Eyalet Kütüphanesi'nin (ZLB) arşivinin bulunduğu bodrum katı su baskınına uğradı. Yağmur suyunu dışarı atan borunun patlaması sonucu kütüphane çalışanları, zincir oluşturarak yağmur suyunu kovalarla dışarı taşımak zorunda kaldı.

Alman Meteoroloji Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bugün ülkenin güney ve doğusunda yer yer şiddetli yağışların, gece ise batı ve güneybatıda yer yer şiddetli yağışlarla birlikte dolu yağışı olabileceği uyarısında bulunuldu.