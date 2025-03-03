Almanya'daki araçlı saldırganın kimliği ortaya çıktı

Almanya'nın Mannheim kentinde aracıyla kalabalığın arasına dalan saldırganın 40 yaşındaki bir Almanya vatandaşı olduğu açıklandı.

Yaralı olan şüphelinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Polis, saldırganın tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğünü belirterek, olayın siyasi bir saikle işlenmediği bilgisini paylaştı.

Polis, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, daha önce 25 olarak açıklanan yaralı sayısını 5'i ağır olmak üzere toplam 10 kişi olarak revize etti. Polis, 1'i çocuk toplam 3 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu aktardı.

Almanya'da araç kalabalığa daldı. Ölüler ve yaralılar var



BAZI KENTLERDE KARNAVALLAR İPTAL EDİLDİ

Saldırının ardından İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Köln'deki karnavala katılma planını iptal ederek Mannheim'a giderken, bazı kentlerde yapılması planlanan karnavallar da iptal edildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Mannheim kurbanlarının yakınlarına taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Friedrich Merz de taziye mesajı paylaştı.