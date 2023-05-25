Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Türkiye’de 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Almanya’nın Berlin, Hamburg ve Hannover seçim bölgelerinde kullanılan oy pusulaları uçakla Türkiye’ye gönderildi.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 1

Berlin, Hannover ve Hamburg'da 20-24 Mayıs'ta kullanılan oylar, kara yoluyla Berlin-Brandenburg Havalimanı'na getirildi.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 2

Oy pusulalarının bulunduğu torbalar, söz konusu bölgelerdeki saklama ve ulaştırma komisyonu üyeleri tarafından Türkiye’den gelen oy torbaları nakil komisyonuna teslim edildikten sonra kargo konteynerlere konuldu.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 3

Konteynerler daha sonra Türk Hava Yolları (THY) uçağının kargo bölümüne yüklendi.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 4

Bu sırada, Berlin Başkonsolosu Rıfkı Olgun Yücekök, Hannover Başkonsolosu Özge Kaya ve Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara da hazır bulundu.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 5

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkilisi Mesut Murat Yanardağ, Almanya, Danimarka, İsveç ve İngiltere'den oyları alarak Türkiye'ye döneceklerini kaydetti.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 6

Berlin Başkonsolosu Yücekök, ikinci tur 5 günlük seçim süresince görev yaptıklarını belirterek, "Bugün Berlin, Hannover ve Hamburg'da kullanılan oyları Türkiye'ye gönderiyoruz. 28 Mayıs günü Türkiye'de eşzamanlı sandıklar açılarak sayımı yapılacak. Katılan vatandaşlarımıza demokratik süreç için teşekkür ediyoruz." dedi.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 7

Uçağa Berlin’den Hannover’den ve Hamburg’dan yaklaşık 158 bin oy yerleştirildi.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 8

Uçak, Berlin’in ardından, Danimarka’nın başkenti Kopenhag, İsveç’in başkenti Stockholm ve İngiltere’nin başkenti Londra’ya uğrayacak ve bu ülkelerde kullanılan oy pusulalarını da alarak Ankara’ya gidecek.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 9

Almanya’nın diğer bölgelerinde kullanılan oylar ise bugün Köln ve Münih’ten uçakla Türkiye’ye gönderilecek.

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 10

(Kaynak: AA)

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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 11
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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 12
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Almanya'daki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi 13
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