Almanya’daki saldırıda ölenlerin sayısı dörde yükseldi

Alman basını, Almanya’nın Magdeburg kentindeki bir Noel Pazarında dün yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının dörde yükseldiğini duyurdu. Güvenlik yetkililerine dayandırılan haberlerde, saldırıda 200 kişinin yaralandığı belirtildi. Bild gazetesi 41 kişinin ağır yaralı olduğunu bunun yanında 86 kişinin daha ciddi yaralanmalar nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Alman yetkililer Noel pazarındaki kalabalığın arasına araçla dalma olayının zanlısının Almanya'da daimi ikametgahı olan bir Suudi vatandaşı olduğu ve doktorluk yaptığını belirtiyor. Almanya merkezli medya kuruluşları, 50 yaşındaki saldırganın psikiyatri ve psikoterapi alanında uzman olduğunu ve Magdeburg'un yaklaşık 40 kilometre güneyindeki Bernburg'da çalıştığını bildirdi.

Kendisini eski bir Müslüman olarak tanımlayan zanlının sosyal medyada İslam karşıtı temalara odaklanan çok sayıda mesaj paylaştığı kaydedildi. Der Spiegel dergisinin haberine, göre zanlı ayrıca aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisine de destek veriyor. Zanlının son zamanlarda sosyal medyada Alman yetkilileri “İslam karşıtı aktivizmi yok etmeye çalıştıkları” gerekçesiyle eleştirdiği ifade ediliyor.