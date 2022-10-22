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Almanya’daki şirketi Türkiye’den 2 milyon 700 Bin euro dolandırdılar

Almanya'da faaliyet gösteren enerji şirketini 2 milyon 700 bin euro dolandırdılar. İşte o şüpheliler polisin baskınıyla yakalandı

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 11:30
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Almanya’daki şirketi Türkiye’den 2 milyon 700 Bin euro dolandırdılar. Zanlılar polis baskınıyla yakalandı

Almanya’daki şirketi Türkiye’den 2 milyon 700 Bin euro dolandırdılar
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Almanya'daki enerji şirketini Türkiye'den dolandıran uluslararası şebekeye İstanbul Polisinden baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.Y.'nin, Almanya'da faaliyet gösteren enerji şirketi sahiplerini sahte belgeler, paravan şirketler kurdurmak sureti ile yaklaşık 2 milyon 700 bin Avro dolandırdığı tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Muğla'da 6, İzmir'de 1, İstanbul’da ise 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 1020 fişek, 2562 gram uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği düşünülen 96 bin 95 avro ve 16 bin130 dolar ele geçirildi.

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