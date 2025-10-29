Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı ve Alman Başbakanı'nın partisinin de bulunduğu ittifak CDU/CSU partilerinden siyasetçiler, özellikle Türkleri ilgilendiren çifte vatandaşlık uygulamasının yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

CDU, CSU ve SPD arasında gerçekleştirilen koalisyon anlaşmasıyla güvence altına alınan bu hak, şimdi tartışma konusu haline geldi.

Mayer, "şiddet suçluları, anayasa düşmanları, Yahudi düşmanları ve Almanya karşıtlarının iki pasaporta sahip olmaları durumunda vatandaşlıklarının iptal edilmesi gerektiğini" ifade etti.

CSU milletvekili Stephan Mayer, Bild gazetesine “Çifte vatandaşlığı hala bu şekilde istiyor muyuz?” sorusunu sordu.

'AMAÇ ALMAN PASAPORTU MU?'

Mayer, “Vatandaşlık gibi bir ayrıcalığın hediye edildiği kişilerin Alman değerlerini ayaklar altına almasına izin verilmemelidir” dedi. CDU’lu iç politika uzmanı Cornell Babendererde ise “Çifte vatandaşlık istisna olmalı, kural değil” diyerek öneriye destek verdi.

Mayer, 2023 yılında vatandaşlığa alınan 200 bin kişinin yüzde 80’inin önceki vatandaşlıklarını koruduğunu belirterek, “Bu durum bize şu soruyu sordurmalı, ülkemize olan aidiyet duygusu zayıf mı? Yoksa Alman pasaportunun avantajları mı ön planda?” diye konuştu.

TÜRKLER HEP TARTIŞMA KONUSUYDU

Çifte vatandaşlık hakkı, SPD’li eski Başbakan Olaf Scholz döneminde Türkleri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Mevcut Başbakan Friedrich Merz, seçim kampanyasında bu uygulamaya karşı çıkmış ancak koalisyon görüşmeleri sonucunda geri adım atmıştı.

O dönem suça karışanların Alman vatandaşlıklarının iptal edilmesi önerisi gündeme gelse de bunun “ikinci sınıf vatandaşlar” yaratacağı endişesiyle reddedilmişti.

Düzenlemenin ardından özellikle Türkiye kökenli Alman vatandaşlarının sayısında belirgin bir artış olduğu bildiriliyor.