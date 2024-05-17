Almanya'daki yangında yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Türk olduğu belirtildi

Kaynak: AA
Almanya'daki yangında yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Türk olduğu belirtildi
Düsseldorf'ta bir binada meydana gelen yangında yaşamını yitiren üç kişiden birinin Türk vatandaşı olduğu belirtildi.

Savcılık açıklamasına göre, yangında kullanılan benzinin alevleri hızlandırdığı tespit edildi.

Yangında hayatını kaybedenler arasında bulunan büfe işletmecisinin cesedinin bulunduğu ifade edilirken, ölenlerin milliyetleri hakkında bilgi verilmedi. Ancak yapılan incelemeler sonucunda, 18 yaşındaki gencin Türk vatandaşı Ada Abay olduğu öğrenildi.

Yangında ölenler arasında 18, 48 ve 55 yaşlarında kişilerin olduğu bildirildi. İlk bulgulara göre, 18 ve 55 yaşlarındaki erkeklerin dumandan zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri, büfe işletmecisinin ise patlamanın ardından yaşamını yitirdiği belirlendi.

Düsseldorf'ta 16 Mayıs gecesi çıkan yangında yaralananların hastane ve özel kliniklerde tedavilerinin devam ettiği, ağır yaralı bir kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, yangında hafif yaralanan İsmail Kızıltan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

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