Almanya’dan 280 milyar dolarlık tank hamlesi

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’dan 280 milyar dolarlık tank hamlesi

NATO’nun Rusya’ya karşı caydırıcılığını artırmak isteyen Almanya, Leopard 2 tankları için 280 milyar dolarlık dev bir alım planlıyor.

Bloomberg News’e konuşan kaynaklara göre Almanya, Avrupa genelinde kurulacak yeni NATO tugayları kapsamında Leopard 2 ana muharebe tankları için yaklaşık 25 milyar euroluk siparişi değerlendiriyor. Bu dev yatırımın temel amacı, Avrupa'nın doğu sınırlarında Rusya tehdidine karşı askeri hazırlığı artırmak. Tank siparişi, sadece Almanya’nın değil, Avrupa genelindeki ortak güvenlik stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

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STRATEJİK KARARIN ARKASINDAKİ HESAPLAR

Savunma sektöründe büyük yankı uyandıran bu girişim, Almanya’nın 2022’den bu yana artırdığı savunma bütçesiyle de örtüşüyor. Berlin yönetimi, NATO yükümlülükleri doğrultusunda modernizasyonu hızlandırmak istiyor. Bu hamle aynı zamanda Alman savunma sanayisini canlandırma ve Avrupa’da ortak askeri kapasiteyi artırma hedefini de taşıyor. Leopard 2 tanklarının üretimi ve teslimatı, Rheinmetall gibi dev şirketler üzerinden yürütülecek.

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