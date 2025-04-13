Almanya'dan dikkat çeken karar! Binlerce Türk sınır dışı edilecek

Kaynak: Sözcü Gazetesi
Almanya'dan dikkat çeken karar! Binlerce Türk sınır dışı edilecek

Milyonlarca Türk asıllı vatandaşın yaşadığı Almanya, ilticaları reddedilen 200 bini aşkın kişiyi sınır dışı edecek. Gönderilecek ilk grup arasında 13 bin Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Ekonomi ve siyasette yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'den her yıl binlerce vatandaş farklı ülkelere iltica ediyor. Türkler'in sığındığı ülkelerin başında ise Almanya geliyor.

Halihazırda bir buçuk milyondan fazla Türk, Almanya'da yaşıyor. Öte yandan her yıl iltica başvurusu ile de binlerce Türk, Almanya'ya göç etmeye devam ediyor.

BİNLERCE KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Ancak Almanya, kaçak yollar ile ülkeye girip iltica edenlere yönelik dikkat çeken bir karar aldı. Hükümet, iltica talepleri reddedilenleri sınır dışı edecek.

Sözcü'de yer alan habere göre yeni hükümetin İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, göreve başlar başlamaz konuyla ilgili kararnameye imzalayacağını duyurdu.

İLK GRUPTA 13 BİN TÜRK VAR

Ülkede yaklaşık 240 bin yasa dışı göçmen var. İlticaları reddedilenlerin 200 bini sınır dışı edilecek. Gönderilecek ilk grupta yaklaşık 13 bin Türk bulunuyor.

Sadece bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 5 bin Türk, Almanya’ya kaçak giriş yaptığı biliniyor.

Vizesiz olmasına rağmen o ülkelere giriş zorlaşıyor! Kötü haber geldiVizesiz olmasına rağmen o ülkelere giriş zorlaşıyor! Kötü haber geldi

ABD'den dikkat çeken "yanlışlık!" Sınır dışı etme mesajı gönderildiABD'den dikkat çeken "yanlışlık!" Sınır dışı etme mesajı gönderildi


Son Haberler
Şırnak'ta deprem (13 Nisan 2025)
Şırnak'ta deprem
Yeniçağ Gazetesi: İktidar, Mavi Vatan'ın yok oluşunu seyrediyor
Yeniçağ Gazetesi: İktidar, Mavi Vatan'ın yok oluşunu seyrediyor
Manisa’da hava destekli trafik denetimi
Manisa’da hava destekli trafik denetimi
Tavuk devine komik ceza! Ölümcül bakteri bulunan ürünleri toplatılmıştı
Tavuk devine komik ceza! Ölümcül bakteri bulunan ürünleri toplatılmıştı
'Evimin önüne çöp attın' diye başladı, cinayetle bitti
'Evimin önüne çöp attın' diye başladı, cinayetle bitti