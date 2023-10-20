Almanya'dan Filistin sansürü

Alman Upday adlı uygulama, gazetecilere Gazze'deki savaşı İsrail yanlısı bir yaklaşımla ele almaları talimatını veriyor.

Almanya'dan Filistin sansürü

Oda Tv'de yer alan habere göre, Avrupa'nın en büyük medya şirketlerinden biri Filistin'deki sivil kayıplarla ilgili haberlerde sansür uygulaması için çalışanlarına baskı yaptığı ortaya çıktı.

Avrupa'nın en büyük haber toplama uygulaması olan Upday, The Intercept'in çalışanlarla yaptığı görüşmelere ve elde ettiği belgelere göre, şirketin Gazze'deki savaşla ilgili yayınlarını İsrail yanlısı şekilde yansıtmak için talimat verdi.

Çalışanların açıklamalarına göre, Almanya merkezli yayıncılık devi Axel Springer'in bir yan kuruluşu olan Upday'in yönetimi, haberlerde İsrail kanadına öncelik verilmesi ve Filistinli sivillerin ölümlerinin en az şekilde gösterilmesini söyledi.

The Intercept'e konuşan bir çalışan, milyonlarca telefona gönderilen anlık bildirimlere atıfta bulunarak, "İsrail'le ilgili bilgiler haberde daha üst sıralarda yer almadan Filistinli ölü ya da yaralı sayılarıyla ilgili hiçbir şeyi yayınlayamayız" dedi. İşlerinden olmamak için isimlerinin açıklanmasını istemeyen çalışanlar, bu baskıdan çalışanların büyük oranda rahatsızlık duyduğunu söyledi.

ŞİRKET İDDİALARI REDDETTİ

Almanya merkezli Axel Springer'in temsilcisi Julia Sommerfeld, "Ortaya attığınız dolaylı iddialara şiddetle karşı çıkıyoruz," dedi.

Sommerfeld, "Ne gazetecilerimizi Gazze'deki sivil kayıpları görmezden gelmeye yönlendirdik, ne editörlerimizden haberleri manipüle etmelerini istedik, ne de şirket yönetimi herhangi bir editoryal karara dahil oldu. Upday'in editoryal ilkeleri gazetecilik ilkelerine ve (kamuya açık) Axel Springer Temel İlkeleri'ne dayanmaktadır" diyerek şirketi savundu.

İSRAİL BAYRAKLI PROFİL FOTOĞRAFI

Upday'in üst düzey yetkililerinin İsrail'e yanlılığı günlük yaşamlarında da açıkça görülüyordu.

Çalışanlara göre şirketin haberleşme uygulamasında, Upday CEO'su Thomas Hirsch'in profil fotoğrafının yanında bir İsrail bayrağı yer alıyor.

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