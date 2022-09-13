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Almanya'dan telefon geldi! Müge Anlı'da stüdyo karıştı: ''Kalkarsam senin ümüğünü sıkarım!''

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Almanya'dan araya bir izleyici Fatma Karadağ ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Telefondaki şahsı yalanlayan Karadağ daha sonra stüdyodaki yakınıyla birbirine girdi. 

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:44
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 14:49
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Almanya'dan gelen telefon Müge Anlı'nın programını birbirine kattı

Almanya'dan telefon geldi! Müge Anlı'da stüdyo karıştı: ''Kalkarsam senin ümüğünü sıkarım!''
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Müge Anlı ile Tatlı Sert programında DJ Gezgin olarak tanınan Mehmet Karahan cinayeti bir kez daha gündeme taşındı. 

Programın geçen bölümüne DJ Gezgin lakaplı Mehmet Gezgin'in ablası Fatma Karadağ'ın kardeşini öldürmekle suçladığı sevgilisi Cemal Durmaz'a ilişkin yaptığı açıklama damga vurmuştu. Sevgilisinin, karısını kıskandığı için kardeşini komalık ettiğini söyleyen Fatma Karadağ'ın sözleri Müge Anlı dahil olmak üzere stüdyodaki herkesi şoke etmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında açıklamalarını sürdüren Fatma Karadağ'ın sözleri izleyenleri şaşırttı.

Müge Anlı'ya Almanya'dan bağlanan Gaye isimli bir izleyici Fatma Karadağ ile yaşadığı bir anısını şu sözlerle aktardı:

"Hastanenin bahçesinde hacdan konuşuyorduk. Annem umreye gitmekten bahsetti. Ben de 'Babamdan sonra hayırlısı olsun, babam iyileşsin gidersiniz' dedim. Fatma Hanım kulak misafiri oldu. Yanımıza yanaştı. 'Benim kocamın çok büyük bir tur şirketi var. Biz umreye Hacca insan götürüyoruz. Diğer şirketlerden yüzde 50 daha ucuza geliyor.' dedi. Ben şaşırdım. Bunların fix fiyatları olduğunu biliyorum, sorgulayınca 'yok yok biz yapıyoruz' dedi."

"HEM SEVAP KAZANIYORUZ HEM DUA ALIYORUZ"

Ekran başındaki izleyici Fatma Karadağ'a ilişkin yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:
"Bunu neden yaptıklarını sorduğumda 'Hem sevap kazanıyoruz hem dua alıyoruz. Ben de her seferinde onlarla birlikte gidiyorum. Kocam çok zengin' dedi. Annemin dikkatini çekmiş ama Fatma Hanım o zaman daha zayıftı. Biz de arayıp söylemek istedik."

Müge Anlı'nın teşekkür etmesi üzerine DJ Gezgin lakaplı Mehmet Gezgin'in ablası Fatma Karadağ kendini şu sözlerle savundu:

"Ben Celal Bayar Hastanesi'nde yattım ama bahçeye hiç inmedim, asla! Kamera görüntülerini inceleyebilirler ama psikyatride yattığımda bahçeye indim."
Müge Anlı'nın "Hastanenin bahçesine indiğin zaman da olmuş yani" demesi üzerine Fatma Karadağ, "Hasta bakıcılar ve doktor vardı yanımızda, onlar hep yanımızdaydı" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI'DAN FATMA KARADAĞ'A ÇAPICI SORU: "HATIRLIYOR MUSUN BU UMRE MESELESİNİ?"

Fatma Karadağ, ekran başındaki izleyicinin Umre iddiasına ilişkin soru soran Müge Anlı'ya şu yanıtı verdi:
"Aşağıda bir şey konuşmadım. Ben hastane bahçesinde kimseyle konuşmadım."
Stüdyoda bulunan Rukiye Hanım "Fatma Hanım benim kayınvalidemin yeğenini aramış" deyince stüdyo bir anda karıştı.

"ZENGİN ADAMLA ARAMIZI YAPACAKMIŞ"

Sevgi Hanım kızın kendisini aradığını şu sözlerle anlattı:
"Kız, 'Senin dünür beni aradı' dedi. Nedenini sordum, 'Zengin adam varmış hala, bana yapacakmış. Bana gel diyor' yanıtını verdi. 'Onıu engelliyorsun, bir daha da konuşmuyorsun' diyerek yeğenimi uyardım, 'hala tamam' dedi."

"MİLLETE KOCA BULMAYA MI ÇIKTIN?"

Sevgi Hanım, "Millete koca bulmaya mı çıktın? Ona koca buluyorsun, buna koca buluyorsun." diyerek Fatma Karadağ'a isyan etti. Karadağ, Sevgi Hanım'ı yalanladı. Sevgi Hanım bunun üzerine sert konuştu:
"O yalan, bu yalan. Kalkarsam senin ümüğünü sıkarım bak! Yalan deme. O yalan söylemez. Sen öyle bir terbiyesizsin."

NE OLMUŞTU?

Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, açıklamalarıyla uzun süre gündem olmuştu.

Fatma Karadağ'ın sevgilisi Cemal Durmaz ile işbirliği içinde olduğunu kaydeden Müge Anlı, ilaç içirip çıplak fotoğrafını çektiği kadınlardan şantajla para aldıkları, birçok kişiye bu sebepten kredi çektirdikleri bilgisini paylaşmıştı.

Müge Anlı cinayeti açıklığa çıkartmak için konuyu işlemeye devam ediyor.

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