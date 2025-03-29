Almanya'dan gelmişti! Ekipler her yerde onu arıyordu

Kaynak: İHA
Almanya'dan gelmişti! Ekipler her yerde onu arıyordu

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları her tarafta onu aramaya başladı. İki gün önce denize gidiyorum diyerek evden çıkan Denizgöçer, cuman namazı kıldığı camide bulundu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki gün önce denize girmek için Çayağzı Sahili'ne gelen ve o zamandan beri haber alınamayan Tunç Denizgöçer, Cuma namazı kıldığı sırada bulundu.

Almanya'dan Düzce'ye gelen Tunç Denizgöçer, geri dönmesi gereken tarihte dönmeyince yakınları durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi. Denizgöçer'in en son Akçakoca ilçesi Çayağzı mevkisinde görüldüğü bilgisi üzerine, denize girmiş olma ihtimaline karşı AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından hem denizde hem de karada arama çalışması başlatıldı.

Denizgöçer, bugün plajdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Altunçay köyünde cuma namazı kıldığı sırada köylüler tarafından fark edildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolleri için Akçakoca Devlet Hastanesi'ne götürülen Denizgöçer'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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