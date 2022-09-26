Almanya'dan İran'a yaptırım talebi

Baerbock, Alman Haber Ajansı DPA’ya yaptığı açıklamada, İran’da barışçıl protestoları ölümcül şiddetle bastırma girişiminin cevapsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) kapsamında bu konunun hızlı bir şekilde ele alınmasını ve olaylara ilişkin sonuçların çıkarılmasını talep eden Baerbock, "Benim için buna, sorumlulara karşı yaptırımlar da dahildir" ifadesini kullandı.

Baerbock, bir toplumun durumu konusunda kadın haklarının önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayarak, “Bir ülkede kadınlar güvende değilse kimse güvende değildir” değerlendirmesinde bulundu.