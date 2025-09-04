Almanya'dan İsrail'e çağrı: İşgal planı uygulamayın

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail hükümetine Gazze şehri için işgal planlarını uygulamaması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Wadephul, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile bir kez daha telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisini paylaştı.

Birçok konuda koordinasyon sağladıklarını ifade eden Wadephul, Hamas'ın esirleri serbest bırakması ve savaşın sona ermesi için koşulları sağlaması gerektiği konusunda hemfikir kaldıklarını aktardı.

Bu konuda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Wadephul, "Aynı zamanda İsrail hükümetine Gazze şehri için işgal planlarını uygulamaması çağrısında bulundum. Bunlar (planlar) insani durumu daha da kötüleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Wadephul, Gazze Şeridi'ne daha fazla insani yardım girmesi gerektiğini vurgulayarak, görüşmede, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planlarına karşı da açıkça uyarıda bulunduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Wadephul, Almanya'nın kalıcı barışın temeli olarak müzakere edilmiş iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini kaydetti.