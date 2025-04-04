Almanya'dan İsrail’e Suriye tepkisi: Operasyonlardan kaçının

Almanya, İsrail'den "Suriye'deki askeri operasyonlardan kaçın" çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amelie Tittel, Berlin'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurmasını istedi.

Tittel, "İsrail’in askeri tedbirlerinin uluslararası hukuka ne ölçüde uygun olduğu bilinmediği sürece İsrail'i acilen bu askeri operasyonlardan kaçınmaya çağırıyoruz" dedi.

FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

Suriyeliler için en önemli önceliğin Suriye'de uzun vadeli istikrarın yeniden tesis edilmesi olduğunu belirten Tittel, bunun tehlikeye atılmaması gerektiğini ifade etti.

Tittel, Almanya'nın İsrail ile Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduğunu belirterek, "Batı Şeria da Filistin topraklarının bir parçasıdır ve gelecekte kurulacak bir Filistin devletinin de parçası olacaktır" diye konuştu.

Ayrıca Tittel, Gazze'de insani yardım sevkiyatı üzerindeki ablukanın kaldırılması ve sivil halkın korunması çağrısında da bulundu.