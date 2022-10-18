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Almanya’dan Telegram'a 5,1 milyon Euro ceza

Almanya Adalet Ofisi (BfJ), mesajlaşma uygulaması Telegram'a Almanya'ya temsilci atamayarak Alman yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5,1 milyon Euro para cezası verildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 12:10
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Almanya’dan mesajlaşma uygulaması Telegram'a 5,1 milyon euro ceza

Almanya’dan Telegram'a 5,1 milyon Euro ceza
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Almanya Adalet Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Telegram FZ-LLC'nin Ağ Yürütme Yasası'nı (NetzDG) ihlal ederek yasa dışı içeriği bildirmek için yasal bir yol oluşturmadığı belirtildi.

Telegram'ın Almanya’da temsilci atamadığı belirtilen açıklamada, bu durumda Alman yasalarına uymadığı için Telegram FZ-LLC'e 5 milyon 125 bin Euro para cezası kesildiği belirtildi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, mesajlaşma uygulamalarının ve sosyal paylaşım ağı operatörlerinin platformlarında nefret ve şiddete teşvike karşı hareket etme konusunda özel bir sorumluluk taşıdıklarını belirterek, “Bu yasal zorunluluk ve bu sorumluluktan ulaşılmaz olmaya çalışılarak kaçınılamaz.” ifadesini kullandı.

Alman yetkililer, daha önce, Dubai merkezli Telegram'a internetteki nefret, suç ve diğer cezalandırılabilir içerikle ilgili kullanıcı şikayetlerine ilişkin belge sunma girişimlerinde defalarca başarısız olduklarını belirtmişlerdi.

Almanya federal polisi, bu yılın başında, Telegram uygulamasının Kovid-19 salgını sürecinde bazı politikacıları ve bilim insanlarını hedef alan aşırıcı gruplar tarafından yoğun şekilde kullanıldığı konusunda uyarmıştı.

(AA)

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