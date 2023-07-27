Almanya'dan Nijer'deki darbeye ilişkin açıklama

Nijer’de Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’un darbeciler tarafından rehin alınması Almanya tarafından sert bir şekilde kınandı. Almanya Dışişleri Bakanlığı, "demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Bazoum’un derhal serbest bırakılması" çağrısında bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Nijer’de yaşanan darbe girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Nijer'de yaşanan olayları büyük endişeyle takip ediyoruz. Ordunun bazı kesimlerinin, Nijer'in anayasal demokratik düzenini yıkmaya yönelik girişimlerini kınıyor ve onlara, demokratik yollarla seçilmiş Devlet Başkanı Bazoum'u derhal serbest bırakarak sığınaklarına dönmeleri çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, Almanya’nın Afrika Birliği ve ECOWAS’ın Nijer’deki duruma müdahale etme çabalarına tam destek verdiği ifade edildi. Ayrıca, "Şiddet, siyasi ya da kişisel çıkarların uygulanması için bir araç değildir." denildi.

Alman vatandaşlarına Nijer’deki seyahat ve güvenlik tavsiyelerine uymaları ve kriz listesine kaydolmaları çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların kriz döneminde oluşturulan listeye kayıt yaptırmalarını talep etti.

Nijer’de dün sabah Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan bir grup asker, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na girerek Cumhurbaşkanı Bazoum’u rehin almıştı.

Nijer'de Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar, dün sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı Bazoum'u Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkoyarak darbe yapmıştı.