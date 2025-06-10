Almanya’dan PKK'ya büyük darbe!

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ile iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Federal Teşkilatı (BfV) Başkan Yardımcısı Sinan Selen başkent Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında "2024 yılı durum raporunu" açıkladı. Bakan Dobrindt konuşmasında Almanya'nın anayasal düzeninin neredeyse her gün saldırılara maruz kaldığına işaret etti. Dobrindt, "Demokrasimizin düşmanlarına karşı tüm imkanlarımızla mücadele ediyoruz. Güvenlik güçlerimiz tetikte ve özgürlüğümüzü korumak için gece gündüz çalışıyorlar. Anayasa Koruma Teşkilatı, etkili bir erken uyarı sistemi ve her türlü demokrasi düşmanına karşı önemli bir koruma duvarı olarak vazgeçilmezdir" dedi.

BfV Başkan Yardımcısı Sinan Selen de "Karmaşık bir tehdit ortamında Almanya, güvenlik çıkarlarını savunmak zorundadır. BfV, ulusal ve uluslararası ortaklarıyla birlikte, çok boyutlu saldırılara karşı özgürlükçü demokratik düzeni savunmak için son derece zorlu bir görev yükünü yerine getirmektedir" diye konuştu.

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ALMANYA'DA 50 BİNDEN FAZLA AŞIRI SAĞCI

İç İstihbarat Teşkilatının raporuna göre 2024 yılında aşırılık içeren suçların sayısı yüzde 46 artarak 57 bin 701'e ulaştı. Bu suçların 2 bin 976'sı ise şiddet içerikli olduğu aktarılan raporda 2023 yılında aşırı sağ ve sol kesimler dahil olmak üzere aşırılık yanlıları tarafından işlenen suçların sayısının 39 bin 433 olduğu bilgisine de yer verildi.

İç İstihbarat Teşkilatının 410 sayfalık raporuna göre Almanya'daki aşırı sağcıların sayısı 2023 yılına oranla 10 bin kişi artarak 50 bin 250'ye yükseldi. Ülke genelinde 2022 yılında 38 bin 800, 2023 yılında ise 40 bin 600 aşırı sağcı bulunduğu aktarılan raporda, geçen yıl Almanya'daki aşırı sağcılar içerisinde şiddet eğilimli olanların sayısında da artış olduğu bildirildi. Buna göre şiddete meyilli aşırı sağcı sayısı bir yılda 800 kişi artarak 15 bin 300'e çıktı.

AŞIRI SAĞCILARIN İŞLEDİĞİ SUÇLAR İSE YÜZDE 50 ARTTI

Anayasayı Koruma Teşkilatının 2024 yılı raporunda aşırı sağcılar tarafından işlenen suçların yüzde 47,4 artarak 37 bin 835'e yükseldiği belirtildi. Aşırı sağcıların karıştığı şiddet olaylarının sayısı da bin 281 olarak kayıtlara geçti. Bunlar arasında 6 cinayet girişimi de bulunuyor.

Rapora göre eyalet seçimleri ve erken genel seçim kararının etkisiyle 2024 yılında aşırı sağcılar tarafından 24 bin 177 propaganda suçu işlendi.

İç İstihbarat Teşkilatının raporunda 2024 yılında özellikle yabancı düşmanlığı içeren suçlarının sayısının önemli ölçüde arttığı tespitine de yer verildi. Buna göre geçen yıl yabancı düşmanlığı kaynaklı suçlar yüzde 25.3 arttı ve 13 bin 35 suç kayda geçti. 2023 yılında bu kapsamda 10 bin 402 suç işlenirken yabancı düşmanlığı içeren şiddet suçlarının sayısı da yüzde 5.4 oranında artarak 983 suça yükseldi.

Aşırı sağcılar tarafından işlenen şiddet vakaları en çok 154 suçla Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde gerçekleşti.

Rapora göre 2024 yılında Almanya'daki siyasi partiler içerisinde yer alan aşırı sağcıların sayısında da artış oldu. Raporda, 2022 yılında bir siyasi parti içerisinde yer alan aşırı sağcıların sayısı 15 bin 500 iken bu sayının 2023 yılında 16 bin 300'e 2024 yılında ise 25 bine yükseldiği bilgisine yer verildi. En çok aşırı sağcı destekçisi bulunan parti ise Almanya için Alternatif Partisi oldu. Raporda AfD'nin 20 bin aşırı sağcı destekçisi olduğu belirtildi.

Rapora göre Federal Almanya Cumhuriyeti'ni bir devlet olarak tanımayan Reichsbürger (İmparatorluk Vatandaşları) olarak adlandırılan aşırı sağcı grubun sayısı da bin artarak 26 bine ulaştı. Bunlardan 2 bin 500'ü de şiddet eğilimli olarak sınıflandırıldı.

Almanya'da aşırı sol tehlikesi de artıyor

Anayasayı Koruma Teşkilatı raporuna göre 2024 yılında sol görüşlü aşırılıkçıların sayısı 37 binden 38 bine çıktı. Şiddet yönelimli olduğu değerlendirilen sol görüşlü aşırılıkçıların sayısı ise 11 bin 200 olarak belirlendi. Aşırı sol görüşlülerin karıştığı şiddet olayları da 2023'e kıyasla yüzde 37,9 artarak 5 bin 857 vakaya ulaştı. Aşırı sol görüşlü bireyler tarafından işlenen şiddet suçlarından büyük bir bölümü polis-güvenlik güçlerine karşı işlendi.

Anayasayı Koruma Federal Ofisi'ne göre, geçen yıl ülkenin pek çok bölgesindeki aşırılıkçı eğilimlerin yükselişinde Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması da etkili oldu.

ALMANYA'DA PKK İLK KEZ GELİR KAYBINA UĞRADI

Açıklanan raporda terör örgütü PKK'nın Almanya'da en çok üyeye sahip yabancı aşırılıkçı örgüt olarak kabul edildiği vurgulandı. Ülkedeki terör örgütü PKK sempatizanlarının sayısının 15 bin olduğu belirtildi.

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bağış kampanyalarıyla 14 ila 15 milyon euro arasında para topladığı kaydedilirken 2023 yılında 16 ila 17 milyon Euro para toplayan örgütün 2024 yılında ilk kez gelirlerinde düşüş kaydettiği vurgulandı. Terör örgütü PKK sempatizanlarının söz konusu paraları sözde bağışçılardan nakit olarak topladığı belirtildi. Toplanan paraların örgüt idaresinde ve Avrupa'da propaganda amaçlı kullanıldığına işaret edildi.

Almanya'daki PKK sorumlularına yönelik dava süreçlerine de yer verilen raporda 2024 yılında pek çok sözde yöneticinin hapis cezasına çarptırıldığı bilgisi paylaşıldı. 2013 Haziran ayından bu yana 310'dan fazla kişinin Almanya'dan terör örgütü PKK'ya katılmak üzere ayrıldığı ve gidenlerden en az 42'sinin öldüğü, 160'nın da tekrar geri döndüğü ifade edildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE ATIF

Alman İç İstihbarat Teşkilatının raporunda 22 Ekim 2024'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bilgilere de yer verildi.

DEM Parti heyetinin PKK elebaşı Abdullah Öcalan ilk görüşmesi dahil olmak üzeri 2024 yılında yaşanan süreçlere dikkat çekilen raporda terörün sona ermesine yönelik çözüm önerilerinin kamuoyu ile paylaşıldığına yer verildi.