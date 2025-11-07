Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer, Almanya'nın Rusya ile bir askeri çatışmayı önlemek için kendi askeri gücünü güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Rusya, NATO ile hatta tek bir NATO üyesi ile bile girişeceği bir savaşı kazanabileceğini varsaymamalı" dedi.

Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve personel sayısının artırılması çalışmalarını devam ettiren Almanya bu kapsamda başkent Berlin’de "Almanya Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Yapılandırılması" başlıklı bir konferans gerçekleştirdi. Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, konferansın ikinci gününde yaptığı konuşmada Almanya'nın, Rusya ile askeri bir çatışmayı önleyebilmesinin yolunun kendi askeri gücünü artırmasından geçtiğini söyledi. Breuer, "Rusya, NATO ile hatta tek bir NATO üyesi devletle bile girişeceği bir savaşı kazanabileceğini asla varsaymamalı" diye konuştu.

Ukrayna'daki savaş "öğretmenimiz" diyen Carsten, "Rusya, hızlı bir zafer umuduyla yanlış hesap yaptı. Almanya, Ukrayna'da edindiği deneyimi kullanacak ve buna dayalı kendi stratejilerini geliştirecek. Rusya'nın tekrar böyle bir yanlış hesap yapmasını engellemeliyiz" dedi.

MERZ:"KAYBEDECEK ZAMAN YOK"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brezilya’daki İklim Zirvesi nedeniyle Berlin’de düzenlenen konferansa video mesaj ile katıldı. Alman Silahlı Kuvvetlerinin genişletilmesi konusunda hızlı bir şekilde harekete geçilmesi çağrısında bulunan Merz, "Alman ordusunu bizim büyüklüğümüz ve sorumluluğumuzdaki bir ülkeye yakışır şekilde Avrupa Birliği'nin en güçlü konvansiyonel ordusu yapmak istiyoruz" dedi. "Kaybedecek zaman yok" diyerek konuşmasını sürdüren Merz, "Ülkemizi kendini savunabilecek hale getirecek olan gemiler, tanklar veya uçaklar değil. En çok ihtiyacımız olan şey askerler" diyerek Alman ordusundaki asker açığına dikkat çekti. Rusya'dan Avrupa kıtasına yönelik tehditleri hatırlatan Merz, "Bunu, Almanya'da da görüyoruz. Her gün hibrit saldırılar görüyoruz. Sabotaj, casusluk, siber saldırılar, insansız hava aracı uçuşları, cinayetler ve hedefli dezenformasyon görüyoruz" dedi.

"Asker sayısında hızlı bir artış sağlamak için askerlik hizmetini daha cazip hale getirmek istiyoruz"

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise konuşmasında Rusya kaynaklı tehdide değindi. Pistorius, "Alman Silahlı Kuvvetlerini ulusal ve kolektif savunmayla sürekli olarak uyumlu hale getirme sürecindeyiz. Asker sayısında hızlı bir artış sağlamak için askerlik hizmetini daha cazip hale getirmek istiyoruz" dedi.

ALMANYA ASKER SAYISINI İLK AŞAMADA 260 BİNE ÇIKARMAK İSTİYOR

Almanya'nın ordusunun yeniden yapılandırılmasının önündeki en önemli engel olarak yetersiz asker sayısı gösteriliyor. Bu kapsamda hükümet yeni bir yasa ile askerlik hizmetini gönüllülük esasına göre yeniden cazip hale getirmeyi hedefliyor. Ancak koalisyon ortakları Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti(SPD) arasında çıkan kriz nedeniyle söz konusu yasa Alman Meclisinde görüşülmeyi bekliyor. Yasanın 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr), Kasım 2025 itibarıyla yaklaşık 183 bin personeli bulunuyor. Almanya'nın ilk aşamadaki hedefi asker sayısını 2030 yılına kadar 260 bine çıkarmak. NATO savunma planına göre, Almanya'nın ulaşması gereken asker sayısı ise 460 bin.