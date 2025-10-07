Almanya’dan sert rest: İsrail yoksa biz de yokuz

Kaynak: DHA
Almanya’dan sert rest: İsrail yoksa biz de yokuz

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi halinde, Almanya'nın müzik yarışmasına katılmaktan gönüllü olarak vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’ndan ihraç edilmesi yönündeki çağrılara tepki gösterdi. Kamu televizyonu ARD’de yayınlanan Caren Miosga adlı programa katılan Merz, İsrail’in yarışmanın bir parçası olduğunu belirterek, ihracının tartışılmasını bile “skandal” olarak nitelendirdi.

Merz, “Eğer İsrail Eurovision’dan çıkarılırsa, Almanya da bu yarışmaya gönüllü olarak katılmaktan vazgeçmelidir.” dedi.

BİRÇOK ÜLKE İSRAİL'İN DİSKALİFİYE EDİLMESİNİ TALEP ETMİŞTİ
İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya, Belçika ve İspanya dahil olmak üzere birçok ülke, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları nedeniyle gelecek yılki Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkarılmasını talep etmiş ve katılması halinde yarışmayı boykot edeceklerini açıklamıştı.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği (EBU), kasım ayında yapılacak toplantıda üye ülkelerin İsrail’in yarışmadan ihraç edilip edilmemesi konusunda oylama yapacaklarını duyurmuştu.

Son Haberler
AFAD: Deprem Bilim Kurulu toplantısı yapıldı
AFAD: Deprem Bilim Kurulu toplantısı yapıldı
Elektrikli araçlarda yeni özellik alarmı! O sorunu ortadan kaldıracak
Elektrikli araçlarda yeni özellik alarmı! O sorunu ortadan kaldıracak
Mourinho'dan Benzema iddialarına flaş yanıt: 'Fenerbahçe'deyken konuştuk'
Mourinho'dan Benzema iddialarına flaş yanıt: 'Fenerbahçe'deyken konuştuk'
Batman’da TIR, park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Batman’da TIR, park halindeki TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan araç tıra çarptı! 1'i ağır 3 yaralı
Kontrolden çıkan araç tıra çarptı! 1'i ağır 3 yaralı