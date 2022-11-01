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Almanya'dan Sırbistan'a: Ya Rusya'yı seç ya AB'yi

Alman hükümeti Sırbistan'dan Rusya ile Avrupa Birliği arasında bir tercihte bulunmasını istedi. Berlin Perşembe gününden itibaren Batı Balkan Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 20:47
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Almanya'dan Sırbistan'a: Ya Rusya'yı seç ya AB'yi

Almanya'dan Sırbistan'a: Ya Rusya'yı seç ya AB'yi
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Almanya hükümeti Berlin'deki Balkan zirvesi öncesinde Sırbistan hükümetine çağrıda bulunarak, bir an önce Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasında bir tercih yapmasını istedi. Adı kamuoyuna açıklanmayan bir hükümet temsilcisi, Berlin'de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Jeopolitik gelişmelere bakıldığında bu konuda karar verme zorunluluğu gittikçe artıyor" diye konuştu. Yetkili, Sırbistan'ın Rusya ile bir iş birliğini güçlendirme anlaşması yapmasından dolayı "şaşkın olduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını" ifade ederek, bu adımın AB'ye aday ülkelerin Brüksel'in Rusya'ya yönelik yaptırımlarını uygulama beklentisiyle uyum içinde olmadığını belirtti.

“SIRBİSTAN SARKAÇ POLİTİKASI YÜRÜTÜYOR”

Hükümet temsilcisi, deneyimli bir siyasetçi olan Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic'in bilinçli olarak Birlik ile Rusya arasında bir sarkaç politikası yürüttüğü izlenimine sahip olduklarını söyledi. "Ancak arada bir pozisyonda bulunmak onun açısından gittikçe daha da rahatsızlık verici olacak" diyen yetkili, Vucic'in ülkesini Avrupa Birliği rotasında ilerletmesi halinde Alman hükümetinin de desteğini arkasına alacağını, ancak "Diğer yönü tercih etmesi halinde ise bunun tam ters sonuçları olacağını" vurguladı.

Sırbistan geleneksel olarak Rusya ile iyi ilişkilere sahip. Batı Balkan ülkeleri ve AB üyeleri, Rusya'nın Sırp hükümeti aracılığıyla bölgedeki nüfuz alanını genişletmeye çalışmasından endişesi taşıyor.

BERLİN'DE BATI BALKAN ZİRVESİ DÜZENLENİYOR

Başkent Berlin'de Perşembe günü altı Batı Balkan ülkesini (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) bir araya getiren bir zirve düzenlenecek. Zirve kapsamında ülkeler arasında iki yıldır hazırlıkları süren bir dizi iş birliği anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Alman hükümet çevrelerinden edinilen bilgilere göre bu anlaşmalardan üçü, kimlik kartlarının, üniversite ve meslek derecelerinin karşılıklı olarak tanınmasını içeriyor. Zirvedeki gündem maddeleri arasında enerji krizi de bulunuyor. Balkan ülkelerinin enerji sektöründe reform ve sektörün ilişkilendirilmesi sözünü vermesi bekleniyor. Buna karşılık olarak Almanya ve Avrupa Birliği de ülkelere maddi destek teminatında bulunacak. (DW Türkçe)

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