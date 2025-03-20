Almanya'dan Suriye hamlesi! 13 yıl sonra yeniden açıldı

Kaynak: ANKA
Almanya'dan Suriye hamlesi! 13 yıl sonra yeniden açıldı

Almanya'nın iç savaş nedeniyle kapatılan Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliği 13 yıl sonra yeniden açıldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye'nin başkenti Şam’a yaptığı ikinci ziyaret kapsamında ülkedeki iç savaş dolayısıyla 2012'de kapatılan büyükelçiliği yeniden açtı.

Baerbock, büyükelçilikte ilk etapta az sayıda Alman diplomatın görev yapacağını, bazı diplomatların ise çalışmalarını farklı noktalardan yürütmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Almanya’nın ülkede istikrarın sağlanmasına ve savaşın harap ettiği ülkenin yeniden inşasına katkıda bulunmak üzere Suriye'ye insani yardımların devam edeceğini belirten Baerbok, Avrupa'nın Suriye ile ilişkilerinde yeni bir dönemin mümkün olduğunu belirtti.

Baerbock; özgürlük, güvenlik ve fırsatların Suriye’de yaşayan kadınlar ve erkekler ile tüm etnik ve dini gruplar için geçerli olması gerektiğini de vurguladı.

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