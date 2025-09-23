Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!

Türk yemek kültüründe geniş bir yer tutan döner, Türkiye’nin severek tüketilen imza lezzetlerinden biri olarak kabul görüyor. Bu kapsamda dönerin Türkiye’ye ait olduğuna ilişkin tescil davasında Türkiye tarafından yapılan başvuru reddedildi.

Avrupa Birliği’ne yapılan ‘’Türk usulü döner’’ coğrafi işareti başvurusu olumsuz neticelenirken, söz konusu başvurunun red kararıyla birlikte Almanya tarafından dikkat çeken bir adım geldi. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir türünü “Söner” adı tescil ettirdi.

Almanya tarafından yapılan hamle sosyal medyanın çeşitli platformlarında tartışmaların fitilini ateşledi.

