Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!

Türk mutfağında severek tüketilen lezzetlerden biri olan dönerin Türkiye’ye ait olduğuna yönelik yapılan tescil davasında Türkiye’nin başvurusu reddedildi. Türkiye tescil alamazken Almanya’da dönerin bir türü olarak satışa sunulan ve Söner ismi verilen ürün tescillendi.

Türk yemek kültüründe geniş bir yer tutan döner, Türkiye’nin severek tüketilen imza lezzetlerinden biri olarak kabul görüyor. Bu kapsamda dönerin Türkiye’ye ait olduğuna ilişkin tescil davasında Türkiye tarafından yapılan başvuru reddedildi.

doner.jpg

Avrupa Birliği’ne yapılan ‘’Türk usulü döner’’ coğrafi işareti başvurusu olumsuz neticelenirken, söz konusu başvurunun red kararıyla birlikte Almanya tarafından dikkat çeken bir adım geldi. Bavyera Eyalet Başbakanı ve CSU lideri Markus Söder’in partisi, dönerin bir türünü “Söner” adı tescil ettirdi.

Almanya tarafından yapılan hamle sosyal medyanın çeşitli platformlarında tartışmaların fitilini ateşledi.

Son Haberler
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!
Almanya’dan tartışma yaratan ‘döner’ hamlesi!
Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?
Haftanın VAR kayıtları açıklandı: Kırmızı kart pozisyonunda neler konuşuldu?
Muharrem İnce'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı
Muharrem İnce'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı
Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tam destek!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş'a tam destek!