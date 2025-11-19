İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yaşanan zehirlenme olayının ardından yaklaşık 1 haftalık yaşam savaşını kaybeden baba Servet Böcek memleketi Afyonkarahisar'da gözyaşları arasında toprağa verilirken, oğlunu, torunları ve gelinini kaybeden baba Yılmaz Böcek, "Madem ki bu kimyasal bu kadar güçlüydü, bunun neden panzehiri yok? Suçlular her kimse cezalarını çeksinler ve güneş yüzü de görmesinler" dedi.

Olay, 12 Kasım günü gece saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti ile çocukları 6 yaşındaki Kadir ve 3 yaşındaki Masal, gece saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olayda anne Çiğdem Böcek ve 2 çocuğu hayatını kaybederken, baba Servet Böcek ise entübe edildi.

Baba Servet Böcek de önceki gece yaklaşık 1 hafta süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Servet Böcek'in cenazesi, İstanbul'dan dün akşam saatlerinde memleketi olan Afyonkarahisar'a getirildi. Böcek, ilçedeki Müslümana Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından eşinin ve çocuklarının yanında toprağa verildi.

Cenaze töreni sonrası gazetecilere olayla ilgili açıklamalarda bulunan Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, olayın bir an önce aydınlatılmasını ve sorumluların hesap vermesi isteyerek şunları söyledi:

"Benim çocuğum kendi imkanları ile taksi ile hastaneye gidiyor, onların kayıtları da çıktı. Ama o şekilde gelen bir hastayı bunlar nasıl hiç müşahede altına almadan geri gönderiyorlar? Bu işler bir serumla mı yani insan hayatı bu kadar mı ucuz? Olmamalı, çok yazık. Bu ülkeye, bu insanlara yazık. Artık birilerinin bunlara son vermesi gerekiyor. Mademki bu kimyasal bu kadar güçlüydü, bunun neden panzehiri yok? Madem bu kimyasal maddeye ruhsat veriyorsunuz, her çıkan kimyasal maddenin bir panzehiri bulunur. Yetkililer kendileri söyledi zaten ‘bize gelselerdi bile bu vücuda giren toksinin panzehiri yok' diye, o zaman olmayan bir maddeye siz nasıl müsaade ettiniz. 2 gün medyanın desteği ile bu olay sürecek sonra hayat devam edecek, gerçekler bu. Ama ben bu olayın peşini bırakmam, adalet neyse sonuna kadar mücadele edeceğim. Suçlular her kimse cezalarını çeksinler ve güneş yüzü de görmesinler. Bunun takipçisi de olacağım."