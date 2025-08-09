Almanya'dan Türkiye'deki 4 kente seyahat uyarısı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye seyahat uyarılarını güncelledi.

DW Türkçe‘nin haberine göre Bakanlık, Türkiye’nin genel olarak güvenli bir turizm adresi olduğunu, ancak bazı durumların seyahatleri zorlaştırabileceğini bildirdi.

Türkiye’de Onur Yürüyüşü gibi etkinliklerin son yıllarda yasaklandığı ve güvenlik güçlerince engellendiği belirtildi.

Haziranda İstanbul’da düzenlenen Onur Yürüyüşü etkinliğinde aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu en az 50 kişinin gözaltına alındığı hatırlatıldı.

Bakanlık, LGBTQ+ bireylerin Türkiye’de ağır önyargılarla karşılaşabileceği konusunda Alman vatandaşlarını uyardı.

Açıklamada, Irak ve Suriye sınırındaki Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerine ‘zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi’ tavsiye edildi.

Ayrıca son aylarda büyük şehirlerde gösterilerin arttığı, İstanbul’da bazı metro istasyonlarının kapatıldığı ve güvenlik güçlerinin sert müdahalelerde bulunduğu belirtilerek “Gösteri ve kalabalık alanlardan uzak durun” dendi.

SAHTE DÖVİZ VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI UYARISI

Bakanlık, İstanbul’da sahte döviz vakalarının arttığını, bazı ATM’lerden yüksek kalitede taklit 50 ve 100 dolarlık banknotlar verildiğini ve bu banknotları dikkatle kontrol etmek gerektiğini bildirdi.

Geçmişte Türkiye’ye sorunsuz girip çıkmış kişilerin dahi sosyal medya paylaşımları, siyasi içerikli etkinliklere katılımları veya geçmişte imzaladıkları bazı dilekçeler nedeniyle gözaltına alınabildiği, haklarında dava açılabildiği veya ülkeye girişlerinin engellenebildiği vurgulandı.

Bakanlık özellikle çifte vatandaşlığı bulunan Alman vatandaşlarının bu konuda dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Uraloğlu: Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşecek