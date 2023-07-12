Almanya’dan Türkiye’ye gelen yüzbinlerce Euro’ya el konuldu

Bulgaristan Gümrüğü yetkilileri, Almanya’dan Türkiye’ye giden bir araçta ele geçirilen 901 bin 590 Euro’nun, bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek meblağ olduğunu belirtti.

Almanya’dan Türkiye’ye gelen yüzbinlerce Euro’ya el konuldu

İHA’dan alınan habere göre, Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda gümrük görevlileri tarafından, bir minibüsün içinde değeri 1,763 milyon levanın üzerindeki 901 bin 590 Euro beyan edilmemiş para bulundu. Bulgar Gümrük İdaresi yetkilileri, toplam 901 bin 590 Euro ile ilgili işlemlerin devam ettiğini bildirdi.

PARALARA EL KONULDU

7 Temmuz’da Almanya’dan Türkiye’ye giden kargo minibüsünde Kapitan Andreevo Sınır Kapısı görevlileri, minibüse gizlenmiş 901 bin 590 Euro beyan edilmemiş paraya el koydu.

Gümrük yetkilileri, yaptıkları incelemede, yan kapıdaki boşluklarda ve arabanın kargo bölümünün karşı duvarında gizlenmiş Euro banknotları buldu.

Bulgar yetkilileri, bin milyon 763 bin 356 leva eşdeğeri toplam 901 bin 590 Euro’nun beyan edilmediğini tespit etti.

Svilengrad Bölge Savcılığının gözetiminde hızlı bir takip başlatıldı. Türk sürücünün gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 901 bin 590 euro paraya el konulduğu bildirildi.

Bulgaristan Gümrük İdaresi yetkilileri, tek seferde ele geçirilen en yüksek meblağ olduğunu aktardı.

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