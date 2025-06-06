Almanya'dan Türklere kötü haber...

Alman Ordusu (Bundeswehr) Birliği'nin başkanı André Wüstner, mecburi askerlik uygulamasının geri getirilmesini istedi.

Yeni kurulan koalisyon hükümetinin bu konuda ilk adımları atması gerektiğini söyleyen Wüstner, gönüllü askerlik hizmetinin de NATO hedeflerine ulaşmak için daha cazip hale getirilmesini önerdi.

Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda, "Askeriyede en iyi plan yapanlar, en iyi sonuçları elde eder. Şimdi plan yapma ve hazırlık yapma zamanı" dedi.

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Almanya Savunma Bakanı: "60 bin askere ihtiyacımız var"

TÜRK - ALMAN VATANDAŞLARI ASKERE Mİ ALINACAK?

Alman ordusunun yaklaşık 200 bin üyesi bulunuyor. Wüstner, Almanya’nın karşı karşıya olduğu tehditleri göz önünde bulundurarak bu sayının hızla arttırılması gerektiğini belirtti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkenin NATO’nun yeni savunma hedeflerine ulaşabilmesi için 50 ila 60 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Eğer zorunlu askerlik, 'yaşı uygun tüm Alman vatandaşlarını' kapsarsa, Türk - Alman çifte vatandaşlar da askere alınacak.

KIŞLALAR DÜZENLENDİKTEN SONRA...

Rusya’dan gelen tehdide karşı NATO’nun doğu kanadını güçlendirmeyi hedefleyen planlara uyum sağlamak için Almanya’nın askeri yapılanmasını yeniden şekillendirmesi gerektiğini belirtti.

Savunma Bakanı Pistorius, "Bu yalnızca kabaca bir tahmin ama bugün sahip olduğumuzdan yaklaşık 50 ila 60 bin daha fazla askere ihtiyacımız var" dedi.

Pistorius, gönüllülüğe dayalı asker toplama sisteminin bu açığı kapatmak için yeterli olmayabileceğini kabul etti.

Mecburi askerliğin ileride gerekli hale gelebileceğini söyleyen bakan, şu anda bu sistemin işe yaramayacağını çünkü kışla ve eğitim kapasitesinin yetersiz olduğunu ifade etti. "Bu yüzden bu kapasitelerin artırılması gerekiyor. O zamana kadar gönüllülük esastır" dedi.