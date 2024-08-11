Almanya’dan vatandaşlarına 'Türkiye' uyarısı

Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat etmeyi planlayan Alman vatandaşları için yeni bir dizi uyarı yayınladı. Bu uyarılar, özgür ifade, sosyal medya kullanımı ve siyasi faaliyetlere katılım gibi konularda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Bakanlık, Alman yasalarına göre serbestçe ifade edilebilen görüşlerin Türkiye'de mesleki ve hukuki sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor ve siyasi gösteri ve toplantılardan kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Alman vatandaşlarının keyfi tutuklamalara, seyahat yasaklarına veya Türkiye'ye girişlerinin engellenmesine maruz kalabileceği belirtiliyor. Geçmişte sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye giriş yapmış kişilerin, eski suçlamalar veya yeni suç iddiaları nedeniyle tekrar ziyaretlerinde tutuklanma riski taşıdığı ifade ediliyor.

Ayrıca, bazı davalarda, terör örgütü olarak tanımlanan gruplarla (örneğin PKK veya Türkiye'de terör örgütü olarak görülen Gülen hareketi) ilişkilendirilen propaganda, destek veya üyelik şüpheleri üzerine soruşturmaların yapıldığına dikkat çekiliyor. Türk güvenlik güçlerinin, Almanya'da yaşayan bireyler hakkında kapsamlı bilgiler topladığı ve bu kişilerin yeterli inceleme yapılmaksızın güvenlik önlemleriyle karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

'SOSYAL MEDYA BEĞENİSİNE BİLE DİKKAT EDİN'

Türkiye'de terörizm tanımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına göre geniş tutulduğu ve bu durumun, Almanya'da ifade özgürlüğü olarak kabul edilen bazı eylemler için dahi yargılanmaya yol açabileceği kaydedildi. Sosyal medya paylaşımları, yorumlar ve beğenilerin kovuşturma sebebi olabileceği, ayrıca yeni çıkan "dezenformasyonla mücadele yasası" kapsamında, güvenlik, kamu düzeni veya halk sağlığına tehdit olarak değerlendirilen ifadelerin yayılmasının da cezai işlem görme riski taşıdığı belirtildi.

Son olarak, Almanya'daki Kürt meseleleriyle ilgili gösterilere katılımın veya yasal derneklere üyeliğin, geçmişte gerçekleşmiş olsa bile, tutuklamalara, seyahat yasaklarına veya giriş engellerine neden olabileceği vurgulandı. Bakanlık, Alman vatandaşlarını bu riskler konusunda bilgilendirerek, Türkiye'ye seyahat etmeyi düşünenlerin bu uyarıları dikkate almalarını öneriyor.

GAZETECİLERE DE GEREKÇESİZ AKREDİTASYON YASAĞI

Sosyal medya üzerinden yapılan hükümet eleştirileri, bazı durumlarda özellikle cumhurbaşkanına yönelik hakaret iddialarıyla bağlantılı olarak tutuklamalara, yargılamalara ve seyahat yasaklarına neden olmuştur. Almanya'da ikamet eden bireyler, bu tür yasal işlemlerden olumsuz etkilenebilir, özellikle Türkiye ile kişisel bağları bulunan Alman vatandaşları ve Türk kökenli Almanlar için riskler mevcuttur. Ayrıca, gazetecilere Türkiye'de akreditasyon engelleriyle karşılaşma durumları da rapor edilmiştir. Almanya'daki ifade özgürlüğü standartlarına uygun ifadeler, Türkiye'de mesleki faaliyetleri kısıtlayıcı veya cezai sonuçlar doğurabilir.

'SİYASİ ETKİNLİK VE MİTİNGLERDEN UZAK DURUN'

Vatandaşların siyasi toplantılardan ve büyük topluluklardan kaçınmaları tavsiye edilmektedir. Almanya'da ifade edilen politik görüşler ve eylemler, Türkiye'de hükümet karşıtı faaliyetler olarak yorumlanabilir ve yasal yaptırımlara yol açabilir. Bu, sosyal medya üzerinden yapılan hükümet eleştirileri için de geçerli olup, yabancı içeriklerin paylaşılması veya beğenilmesi dahi risk taşıyabilir. Özel yorumlar anonim bildirimler aracılığıyla Türk güvenlik güçlerine rapor edilebilir.

Almanya'nın yurt dışı temsilciliklerinden sağlanan konsolosluk desteğinin, ağır cezai soruşturmalarda yeterli koruma sağlamayabileceği hatırlatılır. Vatandaşların, ülkenin iç politik durumu ve yasal çerçevesi hakkında bilgi edinmeleri ve ayrıca giriş yasağı gibi potansiyel engeller konusunda bilinçli olmaları önemlidir. Giriş denetimleri ve olası ret kararları hakkında bilgi sahibi olmak da büyük önem taşımaktadır.