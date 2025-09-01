Almanya'dan vatandaşlık parası kararı!

Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, "vatandaşlık maaşı"nın gelecek yıl değişmeyeceğini açıkladı.

Buna göre, yalnız yaşayan vatandaşlar aylık 563 euro, çocuklar ise yaş gruplarına göre 357–471 euro arasında ödeme almaya devam edecek.

Vatandaşlık maaşı 2023 ve 2024’te enflasyon karşılığı artırılmış, 2025’te ise sabit kalmıştı.

Federal Çalışma Bakanı Bärbel Bas, ödenek alanların danışmanlık süreçlerine daha sıkı katılım göstermesi gerektiğini vurguladı. Randevulara mazeretsiz gelmeyenlerin ödeneklerinde kesinti uygulanacağını belirtti.

Bas, “2024 verilerine göre Almanya’da yaklaşık 5,5 milyon vatandaşlık maaşı alan var. Bunların yaklaşık 4 milyonu çalışabilir durumda ve günde en az üç saat çalışabilecek kapasiteye sahip” dedi.

