Almanya’dan yeni sınır kararı

Almanya hükümeti, kaçak göçle mücadele ve halkı oluşabilecek tehditlerden korumak hedefiyle ülkenin tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri ilan etti.

Almanya hükümeti, kaçak göçle mücadele etmek ve halkı oluşabilecek tehditlerden korumak amacıyla ülkenin tüm kara sınırlarında geçici sınır kontrolleri ilan ettiğini açıkladı. Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, kontrollerin 16 Eylül’de başlayacağı ve başlangıç olarak 6 ay süreceği duyuruldu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “İç güvenliği güçlendiriyor ve kaçak göçe karşı sert tutumumuzu sürdürüyoruz” dedi.

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner ise, bugün yaptığı açıklamada Almanya’nın sınırdan geri çevirdiği hiçbir göçmeni kabul etmeyeceklerinin altını çizerken, “Orada manevra yapacak yer yok. Kanun böyle. Federal polis müdürüne herhangi bir iadeye izin vermemesi talimatını verdim” ifadelerini kullandı.

Almanya, 3 bin 700 kilometreden uzun olan kara sınırını Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İsviçre, Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile paylaşıyor.