Almanya'ın F-35 hamlesi, Fransa ile gerilime neden oldu

11 Temmuz 2025 Cuma günü Politico'da yer alan habere göre, Almanya 15 adet ek F-35 savaş uçağı satın alma kararı aldı. Bu alımla birlikte, Almanya'nın toplam F-35 filosu 50 uçağa ulaşacak. Daha önce 85 adet yaşlanan Tornado savaş uçağının yerine 35 adet F-35 sipariş edilmişti. Bu yeni alım, NATO müttefiklerinin önümüzdeki on yıl içinde kolektif savunma harcamalarını Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 5'ine çıkarma hedefiyle de örtüşüyor. Bu hedef, Rusya'nın uzun vadeli tehdidi ve sivil-askeri dayanıklılığın güçlendirilmesi ihtiyacına dayandırılıyor.

Lockheed Martin F-35 savaş uçağı, 5 Haziran 2024 tarihinde Almanya'nın Berlin kentindeki Schoenefeld Havalimanı'nda düzenlenen Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı ILA'nın açılış gününde gösteri yapıyor. (Foto:Axel Schmidt / REUTERS)

FRANSA İLE ORTAK PROJEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Almanya'nın F-35 hamlesi, Fransa ile yürütülen ortak Gelecek Nesil Savaş Hava Sistemi (FCAS) projesindeki gerilimin ortasına denk geldi. Bu hafta başında ortaya çıkan bir rapor, Fransa'nın projede yüzde 80'lik bir iş payı talep ettiğini gösteriyor. Sektör kaynaklarına göre bu talep, üzerinde anlaşılan görev bölümünü tamamen ortadan kaldırabilir ve projenin bir sonraki aşamaya geçmesini engelleyebilir. Alman Savunma Bakanlığı sözcüsü ise, "parlamentodan geçmeden olası tedarik planları hakkında yorum yapmadıklarını" belirtti.

Geleceğin Savaş Hava Sistemi (FCAS) tanıtım görseli. (Kolaj: Airbus)

SAVUNMA İHTİYAÇLARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 adet ek F-35 jetinin daha önceki değerlendirmelerde yer aldığı ancak NATO'nun silah ve birlik sayılarına yönelik yeni hedefleri sonrasında bu rakamların uyarlanması gerektiği ifade edildi. Yeni hedefler, başlangıçtaki sayının yeterli olmadığını ve ihtiyaç duyulan ek F-35 sayısının nihayetinde daha büyük olabileceğini gösteriyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, FCAS projesinin konfigürasyonu konusunda farklılıkların devam ettiğini belirtmişti. Proje, iş payı ve fikri mülkiyet hakları konusundaki anlaşmazlıklar ve gecikmelerle gündeme geliyor.