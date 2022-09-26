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Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. İkramiye kazandınız diyerek Almanları dolandırdılar

Dolandırıcılar bu sefer de Almanları hedef seçti. Türkiye’de yaşayan Almanları ve ülkelerinde yaşayan Almanları “piyangodan ikramiye kazandınız” diyerek dolandıran şebeke çökertildi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 13:54
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Almanyaları dolandıran çeteye baskın. İkramiye kazandınız diyerek Almanları dolandırdılar

Dolandırıcılıkta sınıf atladılar. İkramiye kazandınız diyerek Almanları dolandırdılar
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Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Alman vatandaşları telefonla 394 bin euro dolandıran 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye ve ülkelerinde yaşayan Almanların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Alman Polis Departmanı ile ortak çalışma yürüten ekiplerce, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere piyangodan ikramiye kazandıklarını söyledikleri, ikramiyeleri alabilmek için istenilen hesaplara belirli miktarda para yatıranları tekrar arayan şüphelilerin, kendilerini "polis, resmi memur" olarak tanıtıp yasa dışı hesaplara para yatırıldığını söyleyip tekrar para aldıkları tespit edildi.

YAKLAŞIK 400 BİN LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Paraları değişik ödeme yöntemleriyle Türkiye'de bankacılık sistemine sokarak aklama suçu işledikleri anlaşılan şüphelilerin toplamda 394 bin euro haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Rize, Tokat, Şanlıurfa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 28 kişiyi gözaltına aldı

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