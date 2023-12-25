Almanya'nın Bozkurdu Çakmaklar 100 yıl sonra ata topraklarına geri döndü.

Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın Bozkurdu Çakmaklar 100 yıl sonra ata topraklarına geri döndü.
1923 yılında yapılan mübadelede Çatalca’ya gelen Çakmak ailesi 100 yıl sonra ata topraklarına gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Drama’daki dede topraklarına gelen ailen ailenin oğlu Murat Çakmak, Drama köprüsünün altında serin sulara girdi.

1923’te mübadele ile Çatalca Celepköy'e gelen Çakmak Ailesi, 100 yıl sonra ata topraklarına geri döndü.

Çakmak ailesi 100 yıl sonra Drama'daki Ata toprağına döndü. Yunanistan‘ın Selanik, Drama, Osaniçe‘den Türkiye’ye göç eden aile, 100 yıl sonra mübadele topraklarına geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

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Başbuğ Alparslan Türkeş'in atadığı Son Ocak Başkanı ve manevi evladı, Murat Çakmak'ın oğlu, Drama'da Parko lakaplı Sait Emin oğlu Süleyman Çavuş’un torunu olan, anne tarafından da Kamberoğlu Emin’in torunu Mehmet Kaan Çakmak’a Türkiye’den Yunanistan’a mübadele eden İraklis Eleftheriadis tarafından atalarının toprakları hediye edildi.

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Bu hediye, Selanik, Drama, Osaniçe’nin köklü ailelerinden olan Çakmak ailesi için yeni bir dönüm noktası oldu.

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Oğlu Mehmet Kaan'la birlikte Drama'daki dede toprağına giden Murat Çakmak mutluluktan bir şeyler yapmak isteyerek Drama köprüsünün altında akan soğuk suya girdiler.

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Türk dünyasını selamlayan Çakmak kendisini yeniden hayata dönüş mutluluğu yaşadı.

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