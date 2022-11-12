Almanya'nın Çeçen suikastçıyı muhbir olarak kullandığı ortaya çıktı

AA'da yer alan habere göre Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde görülen davayı takip eden Frankfurter Allgemeine Zeitung'un haberinde, Çeçen Walid D'nin hem Çeçenistan hem de Alman istihbaratı için görev yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Haberde, mahkemede Federal Kriminal Dairesinden bir yetkilinin, Walid D'nin iç istihbarat servisi olan Mecklenburg-Vorpommern eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatına muhbirlik yaptığını doğruladığı ifade edildi.

Walid D'nin Mohmad Abdurahmanov'un adresini istihbarat servisinde iletişim halinde olduğu ajandan aldığından şüpheleniliyor.

Federal Savcılık, "resmi sırlara ihanet" suçlamasıyla söz konusu ajan hakkında başka bir soruşturma da yürütüyor.