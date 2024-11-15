Almanya'nın Duisburg kentinde Türk öğrenciye okul tuvaletinde saldırı

Duisburg'da bir okulun velileri ve çocukları, salı günü bir öğrenciye yapılan saldırıdan sonra endişeliler. Okul velilere bir mektup gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Saldırı, ders saatinin bitiminde gerçekleşti. Saat 13:00 sularında, kimliği belirsiz bir kişi okul tuvaletinde 12 yaşındaki Ayşegül adlı Türk kız çocuğuna saldırdı. Kız çocuğu saldırıda yaralandı.

Okulun velilere gönderdiği mektupta, “Çocuk tıbbi ve psikolojik bakım altındadır” denildi.

Olayın ırkçı bir saldırı olabileceği üzerinde duruluyor.

????Almanya'nın Duisburg şehrinde Türk öğrenciye ırkçı saldırı!



Okul tuvaletinde bir kişi tarafından ırkçı saldırıya uğradığı belirtilen 12 yaşındaki Ayşegül, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Düsseldorf Başkonsolosluğu da süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. pic.twitter.com/aKHZ0rAmRb — Artı49 (@arti49com) November 14, 2024

Almanya’nın Duisburg şehrinde, bir ilkokulda, dün (12 Kasım) saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül’ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik.



Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından… — T.C. Dışişleri Bakanlığı Destek (@disisleridestek) November 13, 2024

Saldırganın 14 ile 17 yaşlarında bir genç olduğu söylenirken verilen bilgilere göre siyah saçlı ve koyu renkli kıyafetler giydiği ve siyah ceketinin kapüşonlu olduğu da söyleniyor.

Saldırının ardından okul yönetimi hızlıca polis yetkilileri, eğitim otoritesi ve bölge hükümetiyle temasa geçti. Çarşamba sabahı derslerin başlamasıyla birlikte okul kapıları kapatıldı, çocuklar artık kendi başlarına tuvalete gidemeyecek ve şimdilik okul binasındaki öğretmen tuvaletlerini kullanmalarına izin veriliyor.

YÖNETİM ÇAĞRI YAPTI

Artı 49'daki haberine göre okul yönetimi velilere de şu çağrıda bulundu:

“Bu olayın sizde büyük endişe yarattığını çok iyi anlıyoruz. Bizler de bu olay karşısında şok olduk. Tüm korku ve belirsizliklere rağmen, durumun olası söylentiler ya da yarı gerçeklerle daha da kötüleşmemesi için lütfen bize yardımcı olun.”

Veliler ise şimdi güvenlik önlemlerinin artırılmasını tartışıyor. Örneğin bazıları okul kapılarında güvenlik görevlileri görmek istiyor.

KONSOLOSLUK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Almanya’nın Duisburg şehrinde, bir ilkokulda, dün (12 Kasım) saldırıya uğrayan 12 yaşındaki vatandaşımız Ayşegül’ün sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yakında taburcu edilmesinin beklendiğini memnuniyetle öğrendik. Düsseldorf Başkonsolosluğumuz, soruşturma sürecini yakından takip etmektedir. Ayşegül’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."