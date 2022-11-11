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2022 Dünya Kupası için Almanya’nın kadrosu açıklandı

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Almanya Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 05:35
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Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu

2022 Dünya Kupası için Almanya’nın kadrosu açıklandı
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Almanya'nın teknik direktörü Hansi Flick, Frankfurt kentinde düzenlediği basın toplantısında, Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için belirlediği 26 kişilik aday kadroyu tanıttı.

Kadroda İngiltere’nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu İlkay Gündoğan da yer bulurken, Dortmund’da oynayan Youssoufa Moukoko ve Bremenli futbolcu Niclas Füllkurg ilk kez milli takıma çağrıldı.

Almaya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt’ta başarılı bir dönem geçiren Mario Götze de yaklaşık 5 yıl aradan sonra yeniden milli takım kadrosunda yer aldı.

Borussia Dortmundlu savunma oyuncusu Mats Hummels aday kadroda yer almazken, Bayern Münih’ten 7 futbolcu Dünya Kupası’nda Almanya için forma giyecek.

Dünya Kupası'nda Japonya, İspanya ve Kosta Rika’nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele edecek Almanya'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Manuel Neuer (Bayern Münih), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Defans: Armel Bella Kotchap (Southampton), Matthias Ginter, Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham United), Lukas Klostermann, David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck, Niklas Süle (Borussia Dortmund)

Orta saha/forvet: Karim-David Adyemi, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Serge Gnabry, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Joschua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane (Bayern Münih), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) .

Almanya, Dünya Kupası'nda ilk karşılaşmayı 23 Kasım'da Japonya'ya ile oynayacak.

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