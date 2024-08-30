Almanya’nın en büyük ikinci polis sendikasının başkanı: Göç sorunu bir suç sorunudur

Özellikle Suriye, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerden gelen sığınmacılar ve kaçaklar sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da ciddi sorunlara neden oluyor.

Almanya’da son olarak Solingen’de meydana gelen bıçaklı saldırı Avrupa’da tepkilerin yeniden sığınmacılara ve kaçaklara yönelmesine neden oldu. Avrupa’da sadece Arap ülkeleri ve Afrika’dan gelenler değil Balkan ülkelerinden gelenler de büyük güvenlik problemlerine neden oluyor.

Almanya’nın en büyük ikinci polis sendikasının başkanı Manuel Ostermann göç sorunu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Ostermann, göç sorununun “Bir suç sorunu” olduğunu söyledi.

Almanya’nın artık güvenli bir ülke olmadığını belirten Ostermann şunları söyledi:

"Bıçaklı suçlarla ilgili büyük bir sorunumuz var. Göç krizi her şeyden önce bir suç krizidir. Almanya'da yaşayan insanların can ve mal güvenliğine yönelik en büyük tehlikenin İslamcılar tarafından oluşturulduğu açıktır. Bu gerçek artık görmezden gelinemez ya da tabulaştırılamaz. Şimdi gerçekliğin farkına varma ve tam da bu güvenlik politikası çılgınlığına karşı anayasal mücadelede net tedbirler alma zamanıdır"

NE OLMUŞTU?

Almanya’nın Solingen kentinde düzenlenen festivalde bıçaklı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. Terör örgütü IŞİD’in üstlendiği saldırı sonrası ülkedeki göç politikasına sert tepkiler geldi.

Başbakan Olaf Scholz sınır dışı etme kararlarını gerekirse daha da hızlandıracaklarını belirtti.