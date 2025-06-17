Almanya'nın finans devinden korkutan euro TL tahmini!

Yatırımcılar Orta Doğu’da yaşanan hareketliliğin küresel bazda ekonomide nasıl bir etki yaratacağını merak ediyor. Alman merkezi Commerzbank’tank dolar/TL ve euro/TL tahminlerini güncelledi.

Eylül ayında dolar için 42 TL, Aralık ayında 44 TL, Mart 2026'da 45 TL, Haziran 2026 yılında 46 TL, Eylül 2026'da da 47 TL tahmininde bulunan bankanın, euro için tablosu ise şöyle ; Eylül ayında 48.30 TL, Aralık ayında 51.04 TL, Mart 2026 yılında 52.65 TL, 2026 yılının Haziran ayında 54.28 TL, Eylül 2026 yılında 56.40 TL olacağı tahminininde bulunuyor.