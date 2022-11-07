7 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Onur Bulut'a Almanya'dan talip

Yukatel Kayserispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Onur Bulut'a talipler artıyor...

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 12:06
Takip Et

Almanya'nın köklü ekibi Kayserisporlu Onur Bulut'u istiyor

Onur Bulut'a Almanya'dan talip
+
Aa
-

Yukatel Kayserispor'da son iki sezondur gösterdiği performans ile dikkat çeken 28 yaşındaki sağ bek ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor.

NTV Spor'un haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg Onur için en istekli kulüp konumunda. Alman temsilcisi kısa süre içerisinde Kayserispor’dan randevu talep edecek.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese de milli futbolcuyu listeye aldı.

Süper Lig’deki bir çok takım da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut’un durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcu için sezon başında Kayserispor’un kapısını çalmış ancak iki ekip bonservis konusunda anlaşmaya varamamıştı.

Geçen sezon ligde takımına 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Onur Bulut, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
1
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
2
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Anket sonuçlarını gören AKP’liler saçlarını yoluyor. Saray’da alarm zilleri çalıyor
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
3
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu istemeden AKP’yi zor durumda bıraktı. Masaya oturup eline kağıt kalem alsa böyle oyun kuramazdı. Gazeteci Tolga Şahin açıkladı
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
4
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Abdullah Avcı'dan Bartra açıklaması
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
5
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Tayfur Bingöl'den Nihat Kahveci'ye olay cevap
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
6
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Bahçeli'nin eski sağ kolu Bülent Yahnici'den MHP'ye zehir gibi sözler: Türk milliyetçilerinin mahkemesinde ancak sanık olursunuz
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
7
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Azgın dalgalar bir kişi yuttu
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Yer: İstanbul. Yediği mantardan zehirlenen bir kişi öldü
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Gökdeniz Karadeniz'den flaş Aziz Yıldırım itirafı. Trabzonspor taraftarını kızdıracak açıklamalar
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Babası stresli olan çocukta neler baş gösteriyor?
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
﻿Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için uyarı üstüne uyarı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.