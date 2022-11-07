Onur Bulut'a Almanya'dan talip

Yukatel Kayserispor'da son iki sezondur gösterdiği performans ile dikkat çeken 28 yaşındaki sağ bek ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor.

NTV Spor'un haberine göre; Bundesliga ekiplerinden Augsburg Onur için en istekli kulüp konumunda. Alman temsilcisi kısa süre içerisinde Kayserispor’dan randevu talep edecek.

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese de milli futbolcuyu listeye aldı.

Süper Lig’deki bir çok takım da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut’un durumunu yakından takip ediyor.

Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcu için sezon başında Kayserispor’un kapısını çalmış ancak iki ekip bonservis konusunda anlaşmaya varamamıştı.

Geçen sezon ligde takımına 1 gol ve 8 asistlik katkı sağlayan Onur Bulut, Süper Lig’de bu sezon çıktığı 13 maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.