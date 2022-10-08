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Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı durdu

Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn’dan yapılan açıklamada, trenlerin telsiz sisteminde yaşanan teknik sorun yüzünden ülkenin kuzeyinin büyük bölümünde seferlerin gerçekleştirilemediği duyuruldu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 19:45
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Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı durdu

Almanya'nın kuzeyinde demiryolu ulaşımı durdu
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Hamburg, Schleswig Holstein ve Aşağı Saksonya eyaletlerinden Kassel’e, Berlin’e ve Kuzey Ren Vestfalya’ya doğru şehirler arası tren seferlerinin yapılamadığı ifade edilen açıklamada, Berlin, Hannover ve Kuzey Ren Vestfalya arasındaki hızlı tren seferlerinin durdurulduğu, Berlin’den Amsterdam’a IC tipi trenlerle gerçekleştirilen seferlerin de iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada Aşağı Saksonya, Bremen ve Schleswig-Holstein eyaletlerinde yerelde de seferlerde aksamalar yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

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