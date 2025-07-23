Almanya'nın Türkiye’ye Eurofighter satışına onay vermesi İsrail ve Yunanistan'da endişe yarattı

Türkiye ile Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının satışı konusunda uzun süredir devam eden pazarlıklarda kritik bir dönemece girildi. Alman Federal Güvenlik Konseyi, Ankara’nın 40 jetlik ön sipariş talebine nihayet olumlu yanıt verdi. Der Spiegel’in haberine göre, yeni hükümetin başında bulunan Şansölye Friedrich Merz’in ihracat lisansı konusundaki tutumu bu kararda belirleyici oldu. Merz, geçen hafta Londra’da düzenlenen basın toplantısında, lisans sürecine dair olumlu sinyaller vermişti.

Bu gelişmenin ardından Avrupa’nın dört büyük savunma gücünün (Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya) ortak üretimi olan Eurofighter Typhoon savaş uçakları için Türkiye ile yapılacak anlaşma sürecinin hızlanması bekleniyor. Uçaklar; Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerinin dahil olduğu konsorsiyum tarafından üretiliyor.

SİPARİŞ BÜYÜKLÜĞÜ DUDAK UÇUKLATTI

Wall Street Journal’a konuşan kaynaklara göre, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki görüşmelerde anlaşmanın maddeleri şekillenmeye başladı. Siparişin 40 adeti bulması halinde anlaşmanın toplam bedelinin 5.6 milyar doları bulabileceği değerlendiriliyor. Jetlerin teslimatının 20+20 şeklinde yapılması gündemde. Londra yönetimi, yıl sonuna kadar Türkiye ile detaylı bir test ve değerlendirme protokolü imzalamayı hedefliyor.

İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda prensip anlaşmasının kamuoyuna duyurulması olasılığı da yüksek. İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan bir sözcü, Typhoon ihracatına yönelik kampanyalara liderlik ettiklerini belirtti. Türkiye ile yürütülen görüşmelere dair Milli Savunma Bakanlığı ise henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

ATİNA VE TEL AVİV ENDİŞELİ

Ankara’nın Eurofighter adımı, özellikle Yunanistan ve İsrail’de ciddi yankı uyandırdı. Yunan televizyon kanalı SKAİ, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini iddia etti. Haberde, “Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ön anlaşma birkaç gün içinde açıklanabilir” denildi.

İsrail’de ise siyaset karıştı. Eski Başbakan Yair Lapid, Netanyahu hükümetini eleştirerek, Almanya ve İngiltere’nin Türkiye’ye bu uçakları satmasına karşı hiçbir adım atılmadığını vurguladı. İsrail basınından Maariv, Türkiye’nin “büyük bir anlaşmaya yaklaştığını” yazdı. Haberde, Tel Aviv ve Atina’nın, Türk Hava Kuvvetleri’nin kapasite artışına karşı ciddi kaygı taşıdığı belirtildi.

Öte yandan, Eurofighter konsorsiyumu yılda ortalama 14 jet üretirken, bu kapasitenin Türkiye anlaşmasıyla 30 adete çıkarılmasının gerekebileceği ifade ediliyor. Türkiye’nin bu hamlesinin, Katar ve Avusturya gibi ülkelerin de Eurofighter taleplerini hızlandırabileceği değerlendiriliyor.