Almanya’ya göç yarı yarıya azaldı

Bu durumda, 2022 yılı için 1 milyon 462 bin olarak açıklanan net göç sayısı, geçen yıl 663 bin kişiye düştü.

2022'de, özellikle Ukrayna'dan gelen savaş mültecilerinin etkisiyle yıllık net göç sayısı, 1950'den beri kayıtların tutulmaya başlandığı en yüksek seviyeye çıkmıştı. Ancak Destatis'in açıklamalarına göre, daha uzun vadeli bir perspektiften bakıldığında bile net göçün yüksek bir seviyede devam ettiği vurgulandı. Geçen yılın seviyesi, tarih boyunca sadece 2022, 2015 ve 1992 yıllarında aşılmıştı.

Destatis'in açıklamasında, 2023 yılında dış göçün 2022'ye göre düşüş göstermesinin büyük ölçüde Ukrayna'dan gelen göçün azalmasından kaynaklandığı belirtildi. Ukrayna'dan Almanya'ya göç eden kişi sayısının bir önceki yıla göre %75 azaldığı bildirildi.

Diğer Avrupa ülkelerinden Almanya'ya net göç ise geçen yıl %72 azalarak 330 bine geriledi. Özellikle Romanya'dan %7, Bulgaristan'dan ise %14 düşüş görüldü.

Suriye'den Almanya'ya net göç geçen yıl %49 artarak 102 bin kişi olurken, Afganistan'dan gelen göçler %12 azalarak 49 bin kişiye geriledi.

Son olarak, 2023 yılında Türkiye'den Almanya'ya net göç 81 binden 126 bine yükseldi.

Bu veriler, Almanya'nın göç politikaları ve bölgesel göç akımları üzerindeki değişiklikleri anlamak için önemli bir gösterge olarak değerlendirilmektedir.