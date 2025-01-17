Almanya'ya ihraç edilen kuru üzümler geri gönderiliyor! Tehlikeli koduyla piyasadan geri çekildi

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç olan gıdalar peş peşe geri gönderiliyor.

Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye’den Almanya’ya giden kuru üzümlerde alerjen tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu alerjen bilgisinin, Türkiye’de de etikete yazılması zorunlu. Ancak üreticinin bu bilgiyi belirtmeden ürünleri ihraç ettiği ortaya çıktı.

Bir pestisit vakası daha! Almanya Türk narlarını toplatma kararı aldı

Avrupa Komisyonu’nun gıdayla ilgili bildirimlerin yapıldığı veri tabanı RASFF’nin duyurduğuna göre Almanya, Türkiye’den gelen çekirdeksiz kuru üzümlerde sülfür dioksit tespit etti.

Analiz sonuçlarında çıkan sülfür dioksit oranları şöyle: Birinci paket 547 ± 56, ikinci paket 601 ± 62, üçüncü paket 598 ± 62 mg/kg – ppm.

Ürünler ‘tehlikeli’ koduyla piyasadan geri çekildi.

SÜLFÜR DİOKSİT NEDİR,ZARARLARI NELER?

Sülfür dioksit; keskin kokulu, renksiz, yanıcı olmayan, zehirleyici bir gaz olarak biliniyor. Solunumun hırıltılı olması, göğüs sıkışması, nefes alıp vermede zorluk gibi zararları bulunuyor. Sülfür dioksit, solunum yollarının daralmasına neden oluyor. Sülfür dioksite maruz kalındığı durumlarda, akciğerin savunma mekanizması bozulma riski taşıyor ve bu durumla beraber kalp rahatsızlıkları ortaya çıkabiliyor.