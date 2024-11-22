Almanya'yı 'teknik resesyon' korkusu sardı

Alman ekonomisi üçüncü çeyrekte beklenenden daha yavaş büyüdü. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, gayri safi yurt içi hasıla Temmuz'dan Eylül'e kadar önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı.

Ekonomideki mini büyümenin ana nedenlerinden biri tüketicilerin harcamaya daha istekli olmasıdır: Enflasyon dalgası yatıştıktan sonra ve artan ücretler göz önüne alındığında, birçok insanın parası yeniden biraz daha gevşek hale geldi. Tüketimdeki toparlanma, zor durumdaki Alman ekonomisi için en önemli umut. Buna ek olarak, yüksek hükümet harcamaları Alman ekonomisini üçüncü çeyrekte resesyondan kıl payı kurtardı. Öte yandan ihracat önemli ölçüde düştü.

İkinci çeyrekte gayri safi yurtiçi hasıla zaten yüzde 0,3 oranında düşmüştü. Eğer GSYİH üçüncü çeyrekte tekrar küçülseydi, Alman ekonomisi alışılagelmiş tanımlamaya göre “teknik resesyona” girecekti. Ekonomistler üst üste iki çeyrekte düşüşten bahsediyor.