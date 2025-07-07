Almatı'da dev bir uyuşturucu laboratuvarı çökertildi

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, Almatı bölgesinde düzenlediği özel operasyonla yasa dışı uyuşturucu üretimini engelledi. Tengrinews.kz muhabiri Arujan Daribay’ın aktardığına göre, kontrollü teslimat yöntemiyle yapılan takip sonucunda, Şu kentinden Karasay ilçesindeki Turar yazlıklarına kadar uzanan bir suç zinciri ortaya çıkarıldı.

Operasyon kapsamında, komşu bir ülkeden iki kişi gözaltına alındı. Soruşturma, bu kişilerin sentetik uyuşturucu üretimini organize ettiğini ortaya koydu. Bakanlığın Uyuşturucu Suçlarıyla Mücadele Komitesi Başkan Vekili Daniyar Meyrhan, 11 kilogramdan fazla mefedron ele geçirildiğini açıkladı. Bu miktarın yaklaşık 35 bin tek kullanımlık doza karşılık geldiği ve kara piyasada değerinin 1,6 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ayrıca laboratuvarda 20 litre sıvı ve 115 kilogram katı psikotrop madde ile 2 tondan fazla kimyasal öncül madde bulundu. Bunlardan 120 kilogram daha uyuşturucu üretileceği hesaplandı. Kara piyasaya verilen toplam zararın 17,5 milyon dolar olduğu bildirildi.