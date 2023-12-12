Almila adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Almila isminin anlamını araştırıyor. Peki, Almila ne demek? Almila isminin anlamı nedir?

ALMİLA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Almila ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Elma gibi kırmızı yanaklı güzel.

- Kırmızı, kızıl elma.

- Alımlı.

ALMİLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Almila ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Almila ismini koymak caizdir.