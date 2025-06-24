Alo ben Fenerbahçe'den Mourinho! Üç futbolcuya telefon

Sezonu kupasız kapatan ve kadrodan önemli isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'nun da transfer çalışmalarına bizzat katıldığı ve bazı oyuncularla görüştüğü öğrenildi.
Jose Mourinho'nun Jhon Duran, Sergej Milinkovic Savic ve Jadon Sancho ile zoom üzerinden görüştüğü kaydedildi.
Al Nassr'da geçen sezon 24 gol atan 21 yaşındaki Kolombiyalı santrfor Jhon Duran'ın Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı belirtildi.