“Alo” listesinde Türkiye’nin Avrupa’daki sırası belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan rapora göre, yılın son çeyreğinde mobil abone sayısı 92 milyonu aşarak, nüfusa oranla %108’lik bir yaygınlık gösterdi.

Mobil ve sabit hatlarda geçen yıl kaydedilen toplam konuşma süresi 321,4 milyar dakika olarak belirlendi. Bu sürenin büyük bir kısmını oluşturan mobil trafik, Ekim-Aralık döneminde 78,9 milyar dakika ile dikkat çekici bir hacme ulaştı.

Avrupa’da mobil kullanım süresinde zirvede yer alan Türkiye, kişi başına düşen 477 dakikalık ortalama ile rekorunu korudu. Bu rakam, Almanya’nın üç katı ve Avrupa ortalamasının iki katından fazla bir kullanımı işaret ediyor.

Mobil hizmetlerdeki “ARPU” değerleri ise Batı Avrupa’da ortalama 17,21 avro seviyelerindeyken, Türkiye bu alanda 4,26 avro ile daha ekonomik bir konumda yer alıyor. Türkiye’nin bu alandaki liderliği, hem kullanım süresinde hem de maliyet etkinliğinde kendini gösteriyor. Mobil iletişimdeki bu etkileyici performans, Türkiye’nin teknoloji ve iletişim alanındaki gelişiminin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.