Alonso Leverkusen’e dünya yıldızını getirecek

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle çıkış yakalayan Bayer Leverkusen’den dev bir transfer atağı geliyor.

Alonso Leverkusen’e dünya yıldızını getirecek

Editör: Barış Atakan

Sezon başında çalkantılı bir süreç geçiren ve sezon ortasında kan değişikliğine giden Bayer Leverkusen gelecek sene için şimdiden çalışmalara başladı.

Son olarak Arsenal'de forma giyen İsviçreli orta saha Granit Xhaka'nın transferinde sona gelindi.
4 YILLI ANLAŞMA
Alman ekibin 30 yaşındaki İsviçreli orta saha oyuncusuyla 4 yıllık bir anlaşma sağladığı belirtildi.

Arsenal tarafının bu transferden beklentisi ise tam 15 milyon euro.

TAM 7 SEZON
Büyük umutlarla Borussia Mönchengladbach'dan takıma katılan Xhaka tam olarak istenileni veremese de 7 sezon boyunca Arsenal'de 217 maça çıkıp 15 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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